Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Киеву наносить по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же идет формализация этого решения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, - прокомментировал представитель Кремля сообщения прессы о дискуссиях на этот счет между США и Великобританией. - Это можно предположить с большой долей вероятности". "В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения", - добавил Песков.