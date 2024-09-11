Захарова предложила США встать на колени

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны стоять на коленях и придумывать, как будут возвращать миру наворованное. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Комментируя дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, дипломат указала, что оба политика говорили не о том, о чем следовало. По мнению Захаровой, они имели право обсуждать исключительно то, как Соединенные Штаты обокрали весь мир, учитывая, что их государственный долг ежедневно растет на десятки миллионов долларов.

Представитель МИД РФ убеждена, что у Соединенных Штатов никогда не выйдет расплатиться по долгам. Она отметила, что весь мир смотрит на то, сколько им должен Вашингтон, при этом понимая, что средства никогда не вернут.

«Вот, что они должны обсуждать, посыпать голову пеплом, каяться, просить прощения и придумывать, стоя на коленях перед всем миром, как они будут отрабатывать наворованные деньги», — заключила Захарова.

Напомним, что ранее в США состоялись первые теледебаты между Харрис и Трампом. Они были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии.