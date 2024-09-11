Володин пригрозил ответом России на поставки дальнобойного оружия Украине

Россия начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить Вооруженным силами Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Такое последствие озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Lenta.ru

«Вашингтон и другие европейские государства становятся участниками войны на Украине. Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине», — отметил он. ТАСС

«Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — написал Володин. Парламентская газета