Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как шоу предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов - Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

"Я вам скажу абсолютно честно и откровенно, я не знаю, почему вы считаете, что это главная новость, - сказала она в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие дебаты в США. - Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой".