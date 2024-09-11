Раскрыто число упоминаний России и Путина на дебатах Трампа и Харрис

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис по меньшей мере 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина в ходе дебатов. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, Трамп восемь раз упомянул Путина, девять раз — Россию и шесть — Украину.

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Харрис, в свою очередь, упомянула имя Путина четыре раза, Россию — два и Украину — пять.

Также Трамп назвал прошедшие дебаты с Харрис лучшими за всю его политическую карьеру.

11 сентября на канале ABC состоялись дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с баллотирующейся на пост американского лидера от демократов Камалой Харрис.

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