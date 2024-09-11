Трамп заявил об искренности Путина в поддержке Харрис

Президент России Владимир Путин мог быть искренен в своих словах поддержки кандидата на выборах президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в ходе дебатов заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

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«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: "Я надеюсь, что она победит". Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал Трамп.

Он также отметил, что Путин желает победы демократического кандидата, поскольку «то, что сошло ему с рук, просто невероятно».

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До этого Трамп заявил, что покушение на него произошло из-за риторики Белого дома и, в частности, его соперницы Камалы Харрис.

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне», — сообщил он.

Ранее Трамп заявил, что его обидел комментарий Путина о поддержке Харрис.