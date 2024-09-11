Путин рассказал, для чего США наращивают военное присутствие

США в попытках сдержать Россию и Китайскую Народную Республику наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Арктике. Об этом на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024» заявил президент России Владимир Путин.

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«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что США открыто заявляют о своих планах по развёртыванию ракет в Азии.

Путин высказался о возможности нанесения Россией превентивного ядерного удара

Ранее член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Китайский министр иностранных дел Ван И, в свою очередь, заявил, что Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами в АТР.