В России предложили запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подготовит проект закона о запрете продажи и употребления алкоголя россиянами моложе 21 года, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам парламентария, за нарушение будет грозить административная ответственность. Отмечается, что такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения «нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Хамзаев считает, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя.

Госдума РФ усовершенствует госконтроль за соблюдением прав работающих граждан

В качестве примера он привел тот факт, что охотничье, спортивное, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматическое, можно купить с 21 года.

Депутат считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя.