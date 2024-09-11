Рост числа погибших иностранных граждан на Украине подтверждает, что Запад по уши увяз в украинском конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным