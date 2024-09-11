Небензя заявил о сильной вовлеченности Запада в украинский конфликт
Рост числа погибших иностранных граждан на Украине подтверждает, что Запад по уши увяз в украинском конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.
Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
"Особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, поэтому те, кто следит за этой темой, могут ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, французских, польских и шведских военных. Мы изначально предупреждали, что те, кто приезжает помогать клике Зеленского удерживаться на плаву, становятся нашей законной целью. То, что гибнет все больше граждан западных государств, лишь подтверждает, что Запад по уши завяз в украинском конфликте", - подчеркнул он.