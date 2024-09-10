Политолог высказался о важности дебатов Трампа и Харрис

Уже утром после дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис будут известны результаты опросов их приверженцев и противников, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Возможно, эти данные помогут определить результаты выборов нового американского лидера, которые состоятся в ноябре 2024 года.

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Потому что оба кандидата странные и могут сделать грубые ошибки. И потому что оба кандидата идут сейчас очень близко. 48% у Трампа и 47% у Харрис. И получается, что 5% не определились, — объяснил эксперт.

Ранее американский социолог Нейт Сильвер подсчитал, что шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу в выборах составляют 63,8%. Это значительно больше, чем может набрать его главный конкурент. По данным социолога, шансы стать следующим президентом страны у кандидата от демократов Камалы Харрис равны 36%.

До этого газета The New York Times со ссылкой на результаты исследования института Siena College сообщала, что бывший президент США и его соперница сравнялись по уровню поддержки среди избирателей. Согласно публикации, Трампа поддерживают 48% граждан США. При этом в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных.

Первые дебаты Трампа и Харрис состоятся во вторник, 10 сентября. Кандидаты в президенты США встретятся в Филадельфии, начало мероприятия запланировано на 21:00 по местному времени (04:00 мск).