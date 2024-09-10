Захарова резко ответила США на обвинения в связях с Китаем

Россия не собирается отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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Ранее замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл обвинил Китай в прямой поддержке военной машины России. Также он заявил, что Вашингтон может принять санкционные меры против китайских компаний и финансовых учреждений из-за этого. Кроме того, по словам Кэмпбелла, РФ может взамен помочь КНР с передовыми военными технологиями. При этом никаких доказательств своих заявлений он не привел.

Комментируя это, Захарова указала, что Москва выстраивает с Пекином отношения во взаимовыгодном ключе и полном соответствии с международным правом.