Путин изменил дипломатическому протоколу на встрече с гостем из Азии

Президент России Владимир Путин изменил привычному дипломатическому протоколу на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чаном Тхань Маном, который прилетел в Москву с рабочим визитом. Как объяснил URA.RU эксперт по Вьетнаму, доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Петр Цветов, то, что Путин принял в Кремле политика ниже статуса президента страны или генерального секретаря Компартии Вьетнама говорит об особом характере отношений к этой азиатской стране.

«Я вспоминаю нашу встречу в Ханое. Еще раз хочу поблагодарить за теплый прием — так принимают только настоящие друзья. Уверен, что результаты визита в Ханой пойдут на пользу развития наших межгосударственных отношений. Прошу передать мои самые лучшие пожелания президенту То Ламу. Надеюсь, он сможет воспользоваться приглашением принять участие в саммите БРИКС в формате „аутрич“ / „БРИКС плюс“», — приветствовал гостя Путин.

Он также выразил соболезнования в связи с последствиями сильного тайфуна, обрушившегося на Вьетнам.

В свою очередь, глава Нацсобрания Вьетнама сказал, что приезд Путина в Ханой «оставил большие впечатления у жителей страны».

«Надеюсь еще много раз встретиться на нашей земле, — отметил Чан Тхань Ман. — Хотел бы поздравить вас и российский народ с успехами, которых достигли под вашим руководством. Россия сохраняет политическую и экономическую стабильность. Россия повышает свою роль на международной арене. Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров и желаем активизировать наши отношения во всех областях на благо народов наших стран, за мир, стабильность и развитие в регионе и в мире».

Прием в Кремле главы Нацсобрания Вьетнама — это своего рода отход от дипломатических стандартов. Как объяснил URA.RU политолог Цветов, до сих пор президент Путин принимал только политиков высшего ранга — президента Вьетнама и генерального секретаря Компартии этой страны.

«Прием Чан Тхань Мана — это знак особого отношения к Вьетнаму, потому что Ман — фигура новая на своем посту. Да, Путин встречался с ним и в Ханое, но нельзя сказать, что у них давно сложились какие-то связи», — объяснил Цветов.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко подтверждает, что Путин достиг такого дипломатического уровня, когда ему приходится расширять общепринятые границы.

«В привычные дипломатические рамки вписаны встречи с политиками, равными по статусу. Но Путин раздвигает их и показывает, что готов общаться с политиками стран-партнеров не только уровня президента. Применительно к Вьетнаму это — демонстрация большого почтения к этой стране», — отметил Ярошенко.

Путин пытается снизить риск новой «цветной» революции

Во время недавнего визита в Ханой, напомнил эксперт Петр Цветов, лидеры России и Вьетнама подписали ряд документов о развитии стратегического партнерства. Визит в Москву главы Нацсобрания и встреча в Кремле — это реализация достигнутых договоренностей.