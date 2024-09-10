Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом

Бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина джентльменом. Об этом она заявила на дне комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург», трансляция мероприятия прошла в социальной сети «ВКонтакте».

«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала экс-министр.

Кнайсль отметила, что деловые качества российского президента позволили ему «впечатляющим образом изменить страну». Она также подчеркнула, что испытывает к Путину уважение.

Ранее председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман заявил, что хотел бы повторного визита Владимира Путина в страну. «Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с Россией во всех областях на благо народов двух стран», — добавил он.