Медведев: западная цивилизация деградирует, мир расколот

Западная цивилизация в целом деградирует, мир расколот, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вместе с тем, добавил политик, Россия развивается в правильном направлении, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Медведев рассказал о текущей мировой повестке на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге, в ходе которой Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу был вручен диплом почетного доктора СПбГУ.

«Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, — это особый пример нравственного подвига. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять», — заметил политик при общении со священнослужителем.

Патриарх Кирилл во вторник, 10 сентября, благословил преподавателей и студентов СПбГУ, освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий, подарил университету образ Христа Спасителя.