Слуцкий пообещал Зеленскому ответ за Раменское

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский и его окружение «ответят сполна» за атаки беспилотников по Московскому региону. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ночь на 10 сентября российские средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. В городе Раменское в результате атаки были повреждены две многоэтажных дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о погибшей 46-летней женщине и о трех пострадавших в Раменском.

Слуцкий выразил поддержку жителям Раменского. Лидер ЛДПР заявил, что украинское руководство пытается «посеять панику и привести к дестабилизации внутри России», так как терпит все больше поражений на поле боя.