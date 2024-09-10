Чтобы обезопасить Россию от атак беспилотников Вооруженных сил Украины, необходимо сделать системы противовоздушной обороны более чувствительными, чтобы они могли сбивать и небольшие, и низколетящие дроны, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Кроме этого, по его словам, нужен окончательный и бесповоротный разгром противника в зоне спецоперации.

«На каждой крыше многоэтажного дома не выставишь часового, и единственный способ, которым можно бороться с такими налетами, — средства ПВО. Возможно, следует делать их более чувствительными, настраивать для новых нужд, чтобы могли сбивать и небольшие, и низколетящие цели. Чтобы полностью обезопасить страну от вторжений, нужен окончательный и бесповоротный разгром противника. И никак иначе. Только в таком случае жители российских городов смогут спать спокойно», — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что на ВСУ сейчас работает весь военно-промышленный комплекс Запада. По мнению депутата, Украине уже давно поставляется все, чего она только пожелает, и никаких ограничений на использование смертоносного оружия не существует.

«Надо понимать, что на ВСУ сейчас работает весь военно-промышленный комплекс Запада и это лишь кокетство, когда обсуждается, давать ли на что-то разрешение или не давать. Дроны, произведенные в Великобритании или Канаде, способны преодолевать расстояния до 1800 км. Понятно, что этого вполне достаточно, чтобы долететь до Москвы», — заключил Журавлев.

Ранее житель подмосковного Раменского рассказал, что некоторые жильцы дома, который был атакован украинскими дронами, смогли эвакуироваться самостоятельно. По его словам, люди выбегали в панике. Мужчина отметил, что вокруг царил хаос: было непонятно, всюду стояла пыль или дым.