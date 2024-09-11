Володин: большинство депутатов поддержат запрет для мигрантов привозить семьи

Большинство депутатов Госдумы, вне зависимости от фракционной принадлежности, поддержат введение запрета для мигрантов на привоз с собой своих семей, работа над соответствующим законопроектом идет. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Готовим законодательную инициативу, причем есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности", - сказал Володин, напомнив, что в 2024 году парламентарии уже приняли достаточно жесткие нормы, "в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию" РФ.

"Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая, - продолжил спикер. - При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи".

Володин уточнил, что работа над такой нормой идет.

"Подход такой мы сейчас стараемся реализовать уже в виде федерального закона", - указал он.

Депутаты фракции ЛДПР 19 августа внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить въезд в РФ членам семьи трудовых мигрантов, не обладающих высокой квалификацией. 7 сентября глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что предложение ЛДПР заслуживает особого внимания.