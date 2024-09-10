США обвинили во вмешательстве в дела России

Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он отметил, что дипломатическая миссия после неудачных попыток оказать влияние на выборы в России нашла новый повод для вмешательства, обвинив «Разговоры о важном» в ограничении россиян в доступе к информации. Парламентарий призвал не искать в этом логики, подчеркнув, что в посольстве прекрасно осведомлены об уровне грамотности в РФ.

«Просто чиновников Госдепа раздражает, что в наших школах теперь преподают не по учебникам Сороса, в которых США всех победили и являются центром Вселенной, а по книгам, которые учат гордиться своей страной и уважать ее историю», — написал Пискарев.

Депутат добавил, что действия посольства — «наглость и лицемерие», особенно после того, как США наложили санкции на оздоровительный лагерь «Артек» и детские организации «Юнармия» и «Время первых». Пискарев задался вопросом, не стыдно ли за это самим чиновникам Госдепа.