Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель после одобрения атаки ВСУ на Курскую область становится глашатаем войны, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. RT на русском

Как заявил дипломат, руководитель внешнеполитической службы ЕС должен думать о мире и безопасности, в том числе и политического объединения, однако в последнее время он превратился в «глашатая войны». Газета.Ru

«Мы не можем серьезно относиться к его заявлениям, понимая, что решения будет принимать отнюдь не он. Но само по себе, конечно, заявление носит неприемлемый и агрессивно-провокационный характер», - подчеркнул Грушко. ТАСС