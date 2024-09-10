Специальная военная операция (СВО) на Украине является безальтернативным способом достижения целей России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Для нас главное — достижение наших целей. И специальная военная военная операция в настоящий момент — в отсутствие иных альтернатив — является единственным возможным способом достижения наших целей», — обозначил Песков. ТАСС

Ранее в Кремле заявили, что специальная военная операция является крайней мерой, Москва неоднократно говорила о готовности к политическому урегулированию. RT на русском