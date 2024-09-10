У российских военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Разумеется у военных есть все необходимые планы», — ответил Песков о наличии планов по временным рамкам выдавливания ВСУ из Курской области. Однако он уточнил, что детали этих планов не подлежат публичному обсуждению. Ura.Ru

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно. Lenta.ru