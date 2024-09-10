Удары украинских беспилотников по жилым домам в России нельзя считать военными действиями. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, расценивают ли в Кремле атаку БПЛА как акт терроризма, а не военных действий.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам», - подчеркнул Песков.

По его словам, подобными атаками «киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность», сообщает ТАСС.

«Мы должны продолжать военную операцию, с тем, чтобы обезопасить себя от подобных проявлений такого режима», - заметил Дмитрий Песков.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Сегодня ночью средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки загорелся жилой дом в Раменском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 46-летней женщины. Еще три человека получили ранения и травмы в результате атаки.