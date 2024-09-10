Путин сменил посла России в Молдавии

Олег Озеров назначен новым послом России в Молдавии. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. RT на русском

«Назначить Озерова Олега Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова», — следует из текста указа. Вечерняя Москва

Озеров родился в 1958 году, окончил МГИМО МИД СССР. На дипломатической службе с 1981 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В 2010-2017 годах был послом в Саудовской Аравии. С мая 2020 года до нынешнего назначения - посол по особым поручениям министерства, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка. ТАСС