Путин сменил посла России в Молдавии
Президент Владимир Путин назначил послом РФ в Молдавии Олега Озерова.
Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Озерова Олега Борисовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Молдова», — говорится в документе.
Отдельным указом президент отправил в отставку предыдущего посла в Молдавии Олега Васнецова. Дипломат занимал свой пост с 2018 года.
Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в ЮАР Романа Амбарова, пишет RT.