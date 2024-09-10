Шойгу назвал основу для России по мирным инициативам по Украине

Основой по инициативам мирного урегулирования конфликта на Украине для России являются соглашения, достигнутые в 2022 году в Стамбуле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что сейчас есть различные предложения, одно из которых выдвигали Китай и Бразилия.

Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше — Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят как это все. На столе много разных предложений, но заявление нашего президента, которое он сделал в МИД, основное, — сказал Шойгу.

Он уточнил, что у Москвы на столе стамбульское решение от апреля 2022 года, которое устраивало всех. В частности, предложения были завизированы украинской стороной, подчеркнул секретарь Совбеза.

Шойгу резко высказался о возможности переговоров с Украиной

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч военных. По его словам, российская армия с августа по сентябрь взяла под контроль почти тысячу квадратных километров территории в зоне СВО.

До этого Шойгу отмечал, что переговоры между Россией и Украиной не могут начаться до тех пор, пока украинские военные находятся на территории Курской области. По его словам, диалог между сторонами невозможен, пока ВСУ не вытеснят, особенно на фоне их террористических действий против Курской АЭС.

Он добавил, что украинское командование стремится к атакам на Курскую АЭС, тем самым пытаясь «осуществить ядерный террор». По его мнению, подобная практика является верхним уровнем терроризма.