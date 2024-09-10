Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Российский премьер передал Мирзиееву приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

В ходе переговоров рассматривались вопросы расширения российско-узбекского многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено реализации принятых решений и соглашений в ходе госвизита президента России в Узбекистан 26–28 мая этого года.

В частности, были высоко оценены результаты проведенного накануне очередного заседания совместной комиссии. Мишустин и Мирзиеев отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, энергокомплексе, транспорте и других отраслях.

Мирзиеев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, продолжение культурно-гуманитарного обмена.

После встречи с лидером Узбекистана Мишустин встретился с помощником президента страны Саидой Мирзиеевой. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ряда важных направлений двустороннего сотрудничества, особое внимание было уделено сфере трудовой миграции.