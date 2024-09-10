Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился

Перед вторжением в Курскую область украинские власти отказались от турецкого предложения не атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданский флот, в то время как президент России Владимир Путин согласился с ним. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ura.Ru

«Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем» <...> Через какое-то время они (украинские власти. — NEWS.ru) сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение». И когда произошел Курск, нам стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики», — рассказал Шойгу. News.ru

Он подчеркнул, что более 110 стран поддержало инициативу Бразилии и Китая по Украине, есть и другие предложения, но для России основой является стамбульский договор, завизированный Киевом в апреле 2022 года. ТАСС