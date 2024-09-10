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В России отреагировали на масштабную атаку дронов

Масштабная атака дронов по территории России связана с неудачами Украины на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде отреагировали на масштабную атаку дронов ВСУ
© Lenta.ru

В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на ночные удары беспилотниками по российским регионам.

«Больше отвечать особо украинцам нечего. На фронтах у них все не очень здорово, особенно на донецком направлении. Покровск в преддверии падения, курская авантюра практически провалилась, и в ближайшее время бандиты будут изгнаны оттуда. Они считают, что это здорово как можно больше навредить нашей стране. В этой связи, когда говорят, что надо начинать переговоры, а [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что надо пригласить на второй саммит по Украине Россию — как мы можем садиться за стол переговоров с террористами? Тот же [канцлер Германии Олаф] Шольц, который одной рукой раздает оружие, а другой рукой предлагает всякие петиции о мире. Я думаю, с ними говорить нам не о чем. Я уверен, что Российская Федерация даст достойный ответ на все эти вылазки», — сказал сенатор.

В ночь на 10 сентября Украина выпустила по территории России 144 беспилотника, сообщило Минобороны. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 72. За последние недели это уже не первая атака, когда Киев запустил более сотни беспилотников по России.

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки по регионам Центрального федерального округа. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства случившегося.

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