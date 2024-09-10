Если бы Запад чувствовал безнаказанность, он забрал бы российские активы. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал отношение западных стран к арестованным активам России в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге. Lenta.ru

«Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя, как банальное ворье», - сказал он. ТАСС

В конце августа Европейский союз не смог разблокировать выделение 6 миллиардов евро для поставок оружия Киеву из-за отсутствия единства в организации. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о юридических последствиях из-за незаконного изъятия доходов от российских активов и передачи их Украине. Он назвал ситуацию «воровством денег». Москва24