Шойгу сравнил западные страны с «ворьем»

Если бы Запад чувствовал безнаказанность, он забрал бы российские активы. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал отношение западных стран к арестованным активам России в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Экс-министр обороны сравнил западные страны с «банальным ворьем».

«Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным», — отметил он.

Ранее Минобороны Франции сообщило о планах Евросоюза выделить Парижу 300 миллионов евро из доходов от замороженных активов России для поставки вооружений Украине. Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны.