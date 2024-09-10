Киев давно сотрудничает с «террористическим отребьем» и сам стал международной террористической группировкой. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о контактах украинских властей с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS*, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Захарова отметила, что Киев давно сотрудничает с террористами, привлекая их к терактам против российских граждан, обмениваясь информацией и технологиями, а также применяя методику «чужого флага».

«Но проблема еще масштабнее. Банковая сама превратился в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — добавила Захарова.

Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники заявила, что Киев предложил представителям HTS* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. Кроме того, украинские власти хотят привлечь террористов к операциям против России.

* организация признана террористической и запрещена в РФ