Ситуация с политологом Дмитрием Саймсом, которому в США предъявили обвинения в связи с нарушением санкций, очень показательная, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

«То, что делается с Дмитрием Саймсом, с его недвижимостью, с его родственниками, с его реноме, на территории США, — это в худшем смысле показательный процесс», - указала дипломат. ТАСС

Ранее стало известно, что США обвинили работающего на первом канале Дмитрия Саймса в нарушении санкций. Если вина журналиста будет доказана, ему грозит до 60 лет заключения. В середине августа сотрудники ФБР США провели обыски в доме, который принадлежит Дмитрию Саймсу. Правоохранители проводили следственные действия в поместье Patria в американском штате Виргиния, из особняка вывозили вещи. Сам политолог сообщал, что находится за пределами страны и ему неизвестно, что он является объектом расследования. News.ru