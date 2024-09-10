Захарова прокомментировала утреннюю атаку украинских БПЛА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки украинских дронов по территории России заявила, что чем слабее позиция Киева «на земле», тем сильнее у него желание проводить теракты. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявила, что вместе с ослаблением войск у Киева растет желание «звериного мщения», которое в действительности является преступной террористической деятельностью. Захарова выразила поддержку попавшим под удар людям и добавила, что МИД официально прокомментирует случившееся. Кроме того, ведомство будет вести работу в международных организациях.

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Напомним, что в ночь на 10 сентября российские средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, после атаки пожар произошел в жилом доме в Раменском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.