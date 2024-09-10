Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц начал призывать к переговорам по украинскому кризису из-за шаткого положения своего правительства. Об этом Пушков написал в Telegram.

Ранее Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. Затем итальянская газета La Repubblica рассказала, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины. По версии газеты, у Шольца есть план: войти в историю как «канцлер мира».

«Наша оценка: Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия - СДПГ - провалилась», - так эти сообщения прокомментировал Пушков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На недавних выборах в парламент Тюрингии первое место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). На выборах в Саксонии АдГ немного отстала от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). Третье место на выборах в обеих немецких землях досталось новой левопопулистской партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW). И АдГ, и BSW выступают за более тесные отношения с Россией и против поставок оружия Украине.

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По версии Пушкова, с помощью мирной инициативы Шольц хочет сохранить место канцлера. Пушков отметил, что без срочных мер немецкий канцлер потеряет свой пост.