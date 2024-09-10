В Кремле объяснили отказ Путина ехать на Генассамблею ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, объяснив это тем, что сегодня США — не лучшее направление для поездок главы государства.

Об этом информирует РИА Новости.

«... всё-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — отметил Песков.

Заседание Генассамблеи ООН состоится 22-23 сентября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Также в МИД России заявили, что рассчитывают, что США без сбоев выдадут визы её делегации на ГА ООН.