Слуцкий посоветовал Шольцу прекратить поставки оружия Зеленскому
Канцлер Германии Олаф Шольц пытается разыграть «украинскую карту», чтобы укрепить свои позиции внутри страны, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что руководитель немецкого кабмина готовит некий мирный план по Украине, который предполагает территориальные уступки Киева России.
«За словами Шольца — одно лукавство и работа на «внутреннюю публику». После неудачных региональных и европейских избирательных кампаний он хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции. Одновременно Шольц видит, что [украинский лидер Владимир] Зеленский проигрывает. И потому возможен элемент «дипломатического маневрирования» на внешнем треке. Однако самый верный путь здесь — не «строить планы» на страницах западной прессы, а прекратить прямые поставки оружия просроченному клоуну и поддержку его бесплодных инициатив, типа «саммита мира», — пояснил Слуцкий.
Он добавил, что только действия могут продемонстрировать серьезность Германии в отношении украинского урегулирования. Слуцкий подчеркнул, что в настоящее время ценность ФРГ как посредника в районе нуля.
7 сентября Шольц призвал к урегулированию конфликта на Украине, выступив за достижение мира как можно скорее. С его точки зрения, следует в ближайшее время провести новую конференцию по Украине и пригласить на нее Россию. Шольц подчеркнул, что его позицию разделяет и Зеленский. Вслед за заявление канцлера ФРГ газета La Repubblica написала о его работе над мирным планом по Украине, способным посадить стороны конфликта за стол переговоров.