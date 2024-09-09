Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал одной из целей вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область срыв процесса выборов. Его слова приводит РИА Новости.

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«Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы», — сказал он.

Дипломат также назвал нападение на российские регионы попыткой посеять панику в обществе и политической системе. Однако граждане России ответили на агрессию еще большей сплоченностью, подчеркнул Грызлов.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России. С начала вторжения в российский регион ВСУ лишились на курском направлении более 11 400 бойцов.