Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков призвал поднять вопрос использования ВСУ нацистской символики на заседании Совбеза ООН. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в Словакии заявили, что международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, использующие нацистскую символику.

С той же позицией выступил Бабаков. По его словам, мировое сообщество должно «осознать, что использование нацистской символики военнослужащими не может и не должно оставаться безнаказанным».

«Международные организации, правительства и общественные деятели должны единым фронтом выступить против этого явления, осудить его на всех уровнях и принять необходимые меры для его искоренения. Необходимо поднять данный вопрос на заседании СБ ООН и РФ имеет полное право это сделать», — добавил он.

Бабаков отметил, что использование нацистской символики противоречит уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и многим другим международным документам. По его мнению, такие действия не только подрывают основы международного права, но и «создают опасный прецедент», являясь инструментом «пропаганды, направленной на разжигание ненависти и вражды между народами» и прямой угрозой для мира.