МИД РФ назвал рейдерским захватом продажу «Дома Москвы» в Риге

Экспроприация и продажа культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге является незаконной и будет иметь правовые последствия как для властей Латвии, так и для потенциальных покупателей. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства. Российская газета

«Данные действия — не что иное, как рейдерство в государственном масштабе, и квалифицируются российской стороной как грубое попрание норм международного права, которые гарантируют право собственности и недопустимость изъятия имущества других стран», — говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии. RT на русском

Власти Латвии во вторник, 20 августа, выставили на аукцион культурный центр «Дома Москвы». Здание было национализировано в январе этого года. Средства с его продажи Рига планирует направить Украине. Объект выставили за €3,57 млн (около 357 млн рублей). News.ru