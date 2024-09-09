Джабаров оценил шансы Харрис на предстоящих дебатах с Трампом

На грядущих дебатах кандидатов в президенты США команду Камалы Харрис ждет серьезное испытание, потому что уровень ее подготовки к серьезной полемике оставляет желать лучшего. Об этом 9 сентября «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Первые дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис состоятся 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп называл телеканал «грязным и лживым», однако его заверили, что полемика будет честной и равной.

По словам сенатора, способности мило улыбаться и хохотать вряд ли помогут Харрис на дебатах, поскольку там придется отвечать на серьезные вопросы экономического характера, объяснять внутриполитические и внешнеполитические процессы.

В то же время Трамп может легко победить в этой полемике, если не скатится к прямым оскорблениям или унижениям, убежден парламентарий.

«У Харрис может заиграть ее «профессиональная струнка». В прошлом она была прокурором штата, поэтому может начать обвинять Трампа во всех грехах. Думаю, это станет ошибкой для нее, потому что на этом рейтинг не сделаешь», — подчеркнул Джабаров.

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