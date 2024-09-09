Лавров назвал «визитную карточку» Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вмешательство в выборы является «визитной карточкой» США и их союзников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на брифинге. Лавров также добавил, что Россия знает, как бороться с попытками вмешаться в свои внутренние дела, в отличии от стран Запада, которые «до сих пор не могут понять, им не разбить российское общество».

«Попытки вмешиваться во все и вся — это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации. Может, где-то они и действуют, переворотов немало было организовано таким образом. Но в отношении РФ имеет обратный эффект: наше общество, наш народ становятся только сплоченнее», — заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия работает над предотвращением большой войны на Ближнем Востоке.