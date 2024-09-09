Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приглашен на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту. Я уверен, что это будут успешное мероприятие», — сказал Лавров.

Ранее Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Разговор прошел в закрытом формате. Глава российского ведомства также провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.