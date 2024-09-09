Лавров: ультиматум Зеленского набил оскомину

Западные лидеры не желают договариваться по-честному по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, что Москва никогда не желала получить чужие земли, речь не идет о территориях как таковых. Кроме того, несложно договориться о месте и времени проведения переговоров.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, сначала следует понять, что конкретно будет обсуждаться.

«Ультиматум Владимира Зеленского набил оскомину, Россия никогда его серьезно не воспринимала. Западные инициативы по Украине лишь «плавают» вокруг ультиматума Зеленского», — заметил глава МИД.

Лавров рассказал, когда Россия будет говорить о месте встречи по Украине

По его словам, в основном речь идет о правах людей. Он уточнил, что ни одна инициатива, выдвинутая лидерами западных стран, не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема.

Лавров резюмировал, что Россия приветствует инициативу лидера Китая Си Цзиньпина о необходимости решения первопричины войны в Украине.