Лавров рассказал, когда Россия будет говорить о месте встречи по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, когда Москва будет готова говорить о месте встречи по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, сначала Москве «надо понять», о чем будет вестись разговор на такой встрече. При этом дипломат подчеркнул, что такой разговор возможен, но только после того, как «Россия увидит готовность Запада защищать права человека».

«Когда мы увидим такую готовность, я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать. И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы», — заявил он.

Ранее стало известно, что вторая конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии.