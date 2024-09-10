$90.39+0.5699.91+0.19
Почта

В Кремле заявили об отсутствии ожиданий от дебатов Трампа и Харрис

В Кремле не будут следить за первыми дебатами кандидатов на пост президента СШАДональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

В Кремле высказались о предстоящих дебатах Трампа и Харрис
© Газета.Ru

Песков ответил на вопрос журналиста об ожиданиях от предстоящих дебатах.

«Смотреть не планируем. Ожидать что-то не наше дело. Это дело американских избирателей», — заявил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал эти дебаты «имитацией демократии».

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Политика
Андрей Климов
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Совет Федерации
Соединенные Штаты