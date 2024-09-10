В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о драке с участием чеченцев в Анапе

Позиция командира подразделения «Ахмат» относительно драки с участием чеченцев в Анапе отчасти верна. Такое мнение высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с журналистами News.ru. Высказывание политика на этот счет приводится в Telegram-канале издания.

9 сентября Алаудинов рассказал, что в отношении двоих участвовавших в драке представителей Чечни возбудили уголовное дело. Он счел позицию следствия в отношении фигурантов необъективной и заявил, что она связана с национальной принадлежностью мужчин. Также генерал обвинил других участников конфликта в провоцировании чеченцев.

Хамзаев заявил о недопустимости инцидентов, направленных на разжигание межнациональной розни.

«По поводу Алаудинова хочу сказать, что он прав в своих умозаключениях в той части, что в этом вопросе нужно быть максимально внимательным и уважительным», — сказал он.

При этом нести предусмотренную законом юридическую ответственность должны все вне зависимости от их национальности, отметил депутат.

Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе

Ранее реакцию Алаудинова на конфликт в Анапе прокомментировал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Журналист заявил о былых надеждах на командира «Ахмата» в процессе примирения российского и чеченского народов.