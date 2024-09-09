$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Путин наделил министра обороны новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин предоставил главе министерства обороны полномочия определять порядок допуска граждан к государственной тайне в структурах, подведомственных министерству. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — сказано в документе.

Это нововведение дополняет Положение о Минобороны Российской Федерации в части полномочий и задач министра.

Путин дал Центробанку новые полномочия

До этого сообщалось, что власти РФ приняли решение ужесточить правила выезда за рубеж для госслужащих.

Политика
Видео
Владимир Путин
Минобороны России
Банк России
ФСБ
Россия