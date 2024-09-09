Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Ташкент

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ташкент. В столице Узбекистана российский премьер будет находиться 9 и 10 сентября с официальным визитом.

Большая часть мероприятий запланирована на понедельник. В частности, глава российского правительства вместе со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым посетит мемориальный комплекс "Парк Победы", где возложит цветы к монументу "Ода стойкости" и осмотрит экспозицию Музея Славы. Также российский премьер посетит ООО "Техnopark", ознакомится с его деятельностью и осмотрит несколько производственных блоков.

Затем в государственной резиденции "Куксарой" пройдет пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. По итогам этой встречи состоится принятие совместного коммюнике и подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

На следующий день, 10 сентября, запланирована встреча Мишустина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.