В Совфеде оценили слова Шольца по поводу мирных переговоров

Запад пока не готов к мирным переговорам по украинскому конфликту, так как он продолжает поставлять оружие Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. News.ru

«Ситуация все хуже и хуже для украинского режима. Они (руководители западных стран — прим. «Ленты.ру») впервые заговорили уже сами о мире. Но пока не готовы, раз еще продолжают поставлять оружие», — сообщил Джабаров. По мнению сенатора, подобные высказывания представителей Запада — это пробные шаги. «Они рассчитывают, что у них что-то получится. Ничего у них не получится», — заключил он. Lenta.ru

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию ZDF заявил, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По его мнению, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия. Москва24