Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет

Россия продолжит развивать сотрудничество с Ираном во всех областях, включая самые чувствительные. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что сообщения СМИ о том, что Иран предоставил свое оружие России, «не всегда соответствуют действительности».

«Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее американские СМИ, в том числе телеканал CNN, опубликовали информацию о том, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

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При этом Москва неоднократно опровергала публикации в западных изданиях о мнимых закупках вооружений у Ирана, Северной Кореи, Китая. А постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке отмечало, что Исламская Республика с этической точки зрения воздерживается от передачи любого оружия, включая ракеты, которое может быть потенциально использовано в конфликте с Украиной, пока он не закончится.